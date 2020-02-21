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21 февраля • обновлено в 17:53
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"С кем вы хотите примирения?" Мирослав Гай о ситуации на Донбассе

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Ветеран АТО Мирослав Гай в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL.

Он прокомментировал события на Донбассе и протесты против эвакуации украинцев в Новых Санжарах.

"Если взять даже заявления наших руководителей, МЗ например, госпожа Скалецкая говорила, что пробудет там 14 дней, не пробыла и поехала назад, а во-вторых, все исследования говорят, что инкубационный период длится не 14 дней, а 24. Все это выглядит очень не профессионально", - заявил Гай.

Он также высказался по поводу обострения боев на Востоке Украины и провокаций, которые организовали российские оккупационные войска.

"Ну с кем делать примирение? С боевиками-оккупантами? С бурятами и чеченами? С местными жителями? Да, можно было бы, но на сколько нужно такое примирение, если они каждый день приходят на нашу территорию, покупают продукты, получают наши пенсии, то кто с кем должен примириться. Там нет украинских СМИ вообще. Все те люди отравлены российской пропагандой. То есть с кем вы хотите примирения? Да, мы готовы к примирению, но даже в нацистской Германии примирение состоялось только после денацификации", - заявил Гай

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