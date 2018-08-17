Депутат Госдумы запугал ОРДЛО облавами украинцев 838

Депутат нелегитимной Государственной Думы России Сергей Шаргунов выступил с устрашающей фейковой речью о том, что украинская армия якобы устраивает облавы на жителей временно оккупированных территорий Донбасса и без разбора делает всех военнопленными.

Для большей убедительности политик страны-агрессора приукрасил свой рассказ фразами о том, что бойцы якобы врываются в дома со злыми собаками и пакуют людей пачками в автозаки. Свой бредовый вымысел российский депутат озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".