РПЦ назвала гражданских жен бесплатными проститутками
Скандальный протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов назвал гражданских жен "бесплатными проститутками".
Он раскритиковал тех, кто соглашается на подобный брак, на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO", пишет "Интерфакс".
"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я – бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё, а так тебя никто за жену не считает", – выдал священник.
Смирнов также удивился, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин.
"Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене – ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда", – высказался протоиерей.
После резонанса вокруг заявления в РПЦ решили оправдаться и заверили, что Смирнов имел целью не оскорбить женщин, а привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин. В РПЦ добавили, что это высказывание не стоит понимать буквально.
Вскоре появился комментарий самого Смирнова. Как пишет "Подъем", извиняться протоиерей отказался.
"Проститутка – абсолютно литературное слово. И я нарочно использовал именно его. Я мог сказать грубо, я вырос в бараке. Так что я могу выбрать такое слово, что ушки скрутятся всухую и завянут. А за что извиняться? Я говорю не о них персонально, а о явлении. Потому что мне их жалко. Потому что их бросают через три-пять лет, с ними обращаются как с мусором. И женщинам приходится эту мерзость терпеть. Я выбираю такие выражения, чтобы остановить этот кошмар. Кому не нравится, пусть подаёт на меня в суд. Посудимся. Я докажу с аргументами в руках", – заявил он.
"Я называю вещи своими именами. Может, хоть какая-то часть задумается. А если я буду сопли жевать, они прислушиваться не будут. Да, я приношу этим скорбь, но на это и рассчитано. Потому что раз ребёнок не понимает ласку, значит, надо ему немножко с любовью по попочке наподдать. Тогда до него дойдёт: не через ум, так через попочку", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Смирнов заявил, что "женщины слабее умом мужчин". День всех влюбленных священник назвал праздником "для больных".
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