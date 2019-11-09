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СЕРГІЙ СИСУЄВ, R&B ВИКОНАВЕЦЬ | Роздягніться - ви в ефірі!

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ОДИН ІЗ ПЕРШИХ УКРАЇНСЬКИХ МУЗИКАНТІВ, ЯКОМУ ВДАЛОСЯ ПІДПИСАТИСЯ НА АМЕРИКАНСЬКОМУ ЛЕЙБЛІ І ВИЙТИ НА МІЖНАРОДНУ АРЕНУ.

СЕРГІЙ СИСУЄВ, R&B ВИКОНАВЕЦЬ, НАДАЄ ПЕРЕВАГУ АНГЛОМОВНИМ ПІСНЯМ. СТВЕРДЖУЄ, ЩО ПИШЕ ПІСНІ ПОЗА ЧАСОМ І МОДОЮ. НАЗИВАЄ СЕБЕ БІЛИМ ХЛОПЦЕМ, ЯКИЙ СТВОРЮЄ ТЕМНОШКІРУ МУЗИКУ.

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Роздягніться - ви в ефірі
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