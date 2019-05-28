Разденьтесь – вы в эфире: Олег Скрипка

Олег Скрипка – музыкант, бессменный фронтмен группы "ВВ". Физик-математик по образованию и рок-бунтарь по выбору жизни. Отец четырех детей и десятка культурных проектов. Знаток украинской аутентики и французского шансона, этно-забав и джаз-кабаре. Построил культурную "Страну грез" и крепкую семью. Имеет винодельческое дело, собственный огородик и время на откровенное интервью с Аллой Метлашевською.

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