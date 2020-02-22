Привет из Чехии: чем вдохновляет Прага

Карлов мост и астрономические часы – это одни из самых известных объектов в Праге. Однако не только этим славится столица и крупнейший город Чехии.

Оно завораживает историей и легендами. Об атмосфере Праги и места, которые обязательно следует посетить, рассказал путешественник и музыкант Александр Максименко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!