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22 февраля • обновлено в 07:37
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Привет из Чехии: чем вдохновляет Прага

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Карлов мост и астрономические часы – это одни из самых известных объектов в Праге. Однако не только этим славится столица и крупнейший город Чехии.

Оно завораживает историей и легендами. Об атмосфере Праги и места, которые обязательно следует посетить, рассказал путешественник и музыкант Александр Максименко.

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Огляд: Мандри
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