Российское правительство ушло в отставку: кто станет новым премьером РФ

Российская оппозиционерка Ольга Курносова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала отставку российского правительства.

"Это история абсолютно в стиле Владимира Путина. Если мы посмотрим, то все наиболее важные события у нас происходят совершенно неожиданно. Все ожидали, что послание Федеральному собранию будет посвящено борьбе с бедностью, а оказалось, что кроме социальных подачек типа выплаты за первого ребенка, ведь раньше были выплаты только за второго и за третьего ребенка, ну и повышение выплат за второго и третого ребенка, помимо всего этого был объявлен пакет изменений в Конституцию. И сразу за этим прозвучала новость об отставке всего кабинета министров. Конечно же такие новости никем не ожидались", - заявила Ольга Курносова.

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