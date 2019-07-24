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Родители школьников Авдеевки всплыли на росТВ

2.7т

В эфире российского пропагандистского телевидения появились родители школьников из Авдеевки и пожаловались на якобы насильственную украинизацию.

Подыгрывая кремлевским фейкам, они начали жаловаться на директрису-националистку, которая выступила против русского языка в учебном заведении на линии фронта. Мамы школьников вышли на видеосвязь со студией пропагандистской программы "60 минут" телеканале "Россия 1".

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