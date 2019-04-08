Режиссер-фанат Путина заговорил о распаде России 46

Российский режиссер, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, который является ярым сторонником политики Владимира Путина, не исключил, что Россию как государство могут разрушить силы внутри нее.

Он считает, что этому будет способствовать Запад, который якобы уже изучает перспективы такого сценария. Своими размышлениями Шахназаров поделился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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