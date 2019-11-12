Ревизор ревизору – враг: Ольга Фреймут не оценила стараний Николая Тищенко

Бывшие "ревизоры" не могут забыть свое телевизионное прошлое, однако только Ольга Фреймут пытается доказать, что среди почти десятка ведущих этого шоу, настоящая гастрономичесая пилипала только она.

Ведущая программы Юлия Крапивина заметила, что Ольга Михайловна, на самом деле, никогда ничего не ест, а только пробует. И на этот раз она решила попробовать, как готовят в ресторане другого бывшего "ревизора", а ныне "слуги народа" в Верховной Раде Николая Тищенко.

Разочарованная и недовольная "настоящая леди" украинского телевидения описала свои впечатления в соцсети Instagram и сказала, что "Три вилки" Тищенко ее личногог знака отличия – подснежника Фреймут – он не заслуживает.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся