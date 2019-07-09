ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МедОбозГлавная

"Реальна любая цена на газ, - важно, какие будут последствия этого", - Игорь Насалик в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

598

Украинский политик, народный депутат III, IV и VIII созывов, который трижды избирался мэром города Калуш, и баллотировался на мэра Киева.

Главный спортсмен украинской политики, который жмет 135 кг и готов участвовать даже в боях без правил, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказал Анне Буткевич о том реально ли уменьшить в два раза стоимость газа для населения, какой ошибке в своей жизни он благодарен, чем спорт помогает в политике, кто из всех президентов Украины был самым лучшим, чего бы он не сделал даже за миллион долларов и экономика какой страны может быть примером для Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Без грима" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна БуткевичАнна Буткевич
Тема
Без грима
Персона
Игорь Насалик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости