Реакция на Иванисова в ВР породит еще больше скандалов и подаст "дурной" пример остальным: эксперт

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал гневную реакцию украинцев на то, как Иванисова встречали коллеги в ВР.

"Я думаю, что работает система: не с даем своих ни при каких обстоятельствах. То есть, каковы бы они ни были, они наши. Такую же реакцию я видел, когда господин Яременко вышел к трибуне после того скандала, который с ним случился. Его освистали оппозиционные силы, но коллеги по фракции ему аплодировали и поддерживали, и так же по Иванисову. Хотя сам Зеленский говорил о том, что если вина будет доказана, что если будут доказательства, что он скрыл, то Иванисов депутатом не будет", - заявил Тизенгаузен.

Он назвал подобное поведение монобильшости "глупым примером", который будет порождать еще больше скандалов и злоупотреблений.

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