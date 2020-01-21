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21 января • обновлено в 13:08
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Расследование дела Кати Гандзюк велось с нарушениями: СБУ задержало Павловского

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Народный депутат Украины VIII созыва Игорь Луценко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал расследование дела об убийстве Кати Гандзюк и новости о задержании Павловского.

"Мы должны надеяться на то, что мы узнаем, кто убил Катю Гандзюк. Я был в группе депутатов, которые контролировали, насколько правильно происходило расследование в убийстве Кати Гандзюк. Расследование велось с огромными нарушениями, как со стороны полиции, так и со стороны прокуратуры", - заявил Луценко.

Он отметил, что исполнители получили очень маленькие сроки, и тот же г-н Павловский фактически избежал ответственности. По его словам, то, что Мангера, Рищука и Гордева обыскивают, а Павловского задержало СБУ, является абсолютно правильным ходом событий.

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