Парламентская лихорадка

"План А" или "План В". Уже несколько недель подряд парламент лихорадит. А ряд политсил досрочно начал предвыборную кампанию в парламент. Некоторые нардепы вообще, заговорили о создании собственной партии. Специалисты утверждают, такая активность связана с тем, что этот парламент может не досидеть до конца созыва. Впрочем, и о досрочных парламентских выборах говорить рано. Почему разбирались наши корреспонденты.

Еще Президентские выборы не закончились, а украинский политикум на полную готовится к парламентским. В "Батькивщине" уже занялись региональными организациями. "Самопомощь" покинули сразу несколько депутатов, среди которых Егор Соболев и Семен Семенченко. А Виталий Куприй создал свое персональное межфракционное парламентское объединение. Правда, объединился пока сам с собой.

"У нас есть такая ситуация. Что господин Зеленский не имеет своей политической силы в парламенте", - говорит народный депутат Виталий Куприй.

После инаугурации новоизбранного президента в Верховной Раде рассматривают несколько вариантов развития событий. Первый - роспуск действующего парламента.

Согласно статье 90 Конституции Украины, президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если: в течение одного месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция депутатских фракций, или в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета Украины не сформирован персональный состав правительства, или в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

"Парламент может быть распущен за шесть месяцев полномочий Верховной Рады Украины. А правовое основание, это отсутствие коалиции, которая прекратила свои полномочия еще в феврале 2016 году", - отметил специалист по вопросам избирательного законодательства Вячеслав Самсоненко.

Политики говорят, роспуск парламента выгоден обоим кандидатам. В случае победы Петра Порошенко, он может перезапустить вертикаль власти. В случае победы Владимира Зеленского, ему придется предлагать свои кандидатуры на должности руководителей Генпрокуратуры, Службы безопасности Украины, министерства обороны и министерства иностранных дел. Назначать же этих людей будет парламент.

"Сотрудничество, это как он его построит. Если он станет президентом, как он будет строить это сотрудничество. Мы видели, что здесь уже создали объединение "За Зеленского". Будет переформирование в парламенте", - отметил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Впрочем, несмотря на возможную политическую выгоду, сценарий досрочного роспуска Рады маловероятен, убеждены политологи. Ведь он несет в себе юридические риски, а также угрозы нелегитимности нового парламента. Несмотря на это, оба штаба готовят план действий в случае поражения.

"Могу говорить только о "Плане А". И не во всех деталях. Потому что если я раскрою все детали "Плана А". Тогда точно будет неизбежным станет "План Б", - подытожил представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!