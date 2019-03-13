39 кандидатов: как не ошибиться

Почти метр. Такие бюллетени получат украинцы за три недели. В этом году на пост главы государства будет претендовать рекордное количество кандидатов. На прошлой неделе количество желающих сократилось. Пятеро кандидатов заявили, что оставляют гонки. В частности Андрей Садовый, Дмитрий Гнап и Дмитрий Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, а Евгений Мураев - в пользу Александра Вилкула. Просто снял свою кандидатуру Сергей Кривонос. Поэтому в бюллетене будет 39 фамилий. Как не запутаться? И как проходит голосование в других странах.

39 вместо 44. Именно столько фамилий будет в бюллетене. И теперь он будет выглядеть примерно вот так. 80 сантиметров. Самый длинный за всю историю президентской гонки избирательный бюллетень. Знают украинцы всех кандидатов сейчас проверим.

Бюллетень длиной 80 сантиметров - не абы какая неудобство для избирателей. Прежде всего важно не перепутать строки и проголосовать за своего избранника.

В США самая сложная система выборов в мире. Сначала представители партий соревнуются между собой за право быть кандидатом от политсил. На этом этапе голосуют граждане. Такие гонки называются праймериз. Их победители и станут претендентами на президентское кресло. А на основном голосовании американцы выбирают выборщиков. Это политики, которые обещают проголосовать за конкретного кандидата.

Проще всего в Северной Корее. Выборы вроде бы, как и есть, но кандидат всегда один. Нынешний правитель. Никакой интриги и дебатов, а явка всегда 100%.

Высокая явка всегда и на выборах президента в Австралии. Поскольку волеизъявления в стране обязательна. Не пришел на участок получил штраф. Наказывают деньгами за неявку на участок еще в 22 странах мира, в том числе европейских. Кое-где штраф составляет до 200 долларов.

А еще в большинстве развитых стран мира отказываются от бумажных бюллетеней. Граждане Эстонии могут отдать свой голос на выборах через Интернет. Для этого нужно иметь ID-карту, устройство для ее считывания и выход в сеть. Также можно проголосовать со смартфона, используя специальную SIM-карту. Голоса считает компьютер, поэтому результат выборов известно сразу же после голосования.

В Украине же по информации ЦИК, выборы президента будут стоить 2 млрд 355 млн гривень. Значительные затраты идут на организацию работы избирательных участков и подсчета голосов.

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