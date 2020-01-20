Программа ''Острый вопрос''. Восемьдесят седьмой гость — Елена Сотник ч.1

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — народный депутат VIII созыва Елена Сотник

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Восемьдесят седьмой гость — Елена Сотник | ч.2

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