Программа ''Острый вопрос''. Пятьдесят пятый гость — Павел Жебривский ч.2

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители канала ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" ObozTV — лидер политической партии ''Республиканская платформа'' Павел Жебривский.

Начало программы ''Острый вопрос''. Пятьдесят пятый гость — Павел Жебривский | ч.1

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