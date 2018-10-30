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Про “мерські рейтинги”, або Адольфович - найкращій | Альо, гараж! REBOOT #130

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Напередодні 3-ї річниці виборів міських голів, яких у нас чомусь прийнято називати мерами міст, одне поважне видання провело опитування, стосовно їх рейтингів серед населення. Отримані результати виявилися доволі цікавими. А найцікавіше в цьому “цікавому” – трійка лідерів в номінації "задоволення містян роботою місцевої влади". Перше місце посів Харківський міський голова - Геннадій Адольфович Кернес.

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot

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