Прем'єрський “Дубль-Два” і Давос - кличе| Альо, гараж! REBOOT #344
Отже, інтрига з ймовірною відставкою Голови Уряду, офіційно може вважатися розв'язаною.
Як в бородатому анекдоті - “ша, вже ніхто нікуди не йде”.
Гарант Конституції вирішив дати Прем'єру ще один шанс. “А давай друже-Олексію, зробимо “дубль-два”... А потім - в Давос. Де нас давно чекають… І полетіли...
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