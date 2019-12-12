Праздничная литургия в "Чужом Храме"

Костел святого Николая в Киеве отпраздновал 110-летие освящения.

Во время праздничной литургии священники разных приходов раз указали на необходимость возвращения храма общине, потому что за годы своего существования уникальный памятник архитектуры пришла в упадок и нуждается в ремонте.

Праздничную Литургию возглавил Апостольский нунций в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти. На торжественную службу прибыли дипломаты и верующие из других стран. Среди официально приглашенных гостей и руководство Национального дома органной и камерной музыки

Сегодня Костел принадлежит Министерству культуры и фактически его содержанием занимается Национальный дом органной и камерной музыки. Если в столице появится современная концертный зал, культурное и духовное соседство прекратится, а прихожане, благодаря меценатам, смогут осуществить реставрацию костела.

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