Праздничная литургия в "Чужом Храме"
Костел святого Николая в Киеве отпраздновал 110-летие освящения.
Во время праздничной литургии священники разных приходов раз указали на необходимость возвращения храма общине, потому что за годы своего существования уникальный памятник архитектуры пришла в упадок и нуждается в ремонте.
Праздничную Литургию возглавил Апостольский нунций в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти. На торжественную службу прибыли дипломаты и верующие из других стран. Среди официально приглашенных гостей и руководство Национального дома органной и камерной музыки
Сегодня Костел принадлежит Министерству культуры и фактически его содержанием занимается Национальный дом органной и камерной музыки. Если в столице появится современная концертный зал, культурное и духовное соседство прекратится, а прихожане, благодаря меценатам, смогут осуществить реставрацию костела.
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