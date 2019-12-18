Порошенко вряд ли привлекут к ответственности: Антон Поляков

Народный депутат Украины 9 созыва Антон Поляков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Дениса Похилы.

Он прокомментировал снятие неприкосновенности с народных депутатов.

"Мы же знаем, какие у нас генеральные прокуроры. Все это несет в себе коррупционные риски, поэтому я не голосовал за этот законопроект", - заявил Поляков.

Он также прокомментировал, не считает ли он, что теперь он находится в опасности в связи с публикациями в свем телеграм-канале.

"Господин Рябошапка выполняет команды господина Богдана, как и Труба в ГБР, поэтому действительно есть опасения, что будут привлечения к ответственности неугодних депутатов. А то что было в моем личном телеграмм-канале, то не меня нужно привлекать к ответственности, а тех людей, которые фигурируют в моих публикациях. Я не просто их публиковал, я подавал заявления в соответствующие органы, и только САП ведет какие-то действия по моим заявлениям", - отметил народный депутат.

Он добавил, что сейчас президент Зеленский подчиняет себе НАБУ и ГБР, чтобы просто действовать в рамках закона и не превышать свои полномочия.

Антон Поляков также выразил сомнения относительно возможного привлечения к ответственности Петра Порошенко после снятия неприкосновенности. Он также рассказал, что сейчас есть желающие выйти из партии "Слуга народа", но их останавливает возможность потерять мандат.

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