ПОРЕБРИК: последний диктатор Европы превратился в голубя мира

Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская прокомментировала эмоциональные фразы президента Белоруси Лукашенко.

"Понятно, что сейчас эмоциональные высказывания Лукашенко направлены на внутреннего потребителя. Сейчас состоялись парламентские выборы, и Лукашенко опять таки еще раз нужно подчеркнуть, что он отец нации и является неким мачо, поэтому эти слова естественны и в стиле эмоциональных метафорических высказываний белорусского президента", - заявила Осмоловская.

"Встречу Путина и Лукашенко нельзя непосредственно привязывать к встрече в нормандском формате, но она важна, ведь она будет происходить в 20-ю годовщину создания союзного договора. Да, до сих пор все эти объединяющие процессы тормозятся, но тут важно понимать, что для Путина важно продемонстрировать, что есть некие объединительные тенденции", - отметила Осмоловская.

Именно благодаря Путину Лукашенко превратился из последнего диктатора Европы в голубя мира, добавила эксперт.

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