ПОРЕБРИК: Новая песня Сергея Шнурова о выборах
Лидер группы "Ленинград" и член "Партии Роста" Сергей Шнуров записал музыкальное обращение к кандидатам в депутаты.
Так, отрывок песни, которая содержит матерные слова, он опубликовал на своей странице в Instagram. В треке Шнуров заявил, что "в**бет всех конкурентов". А также отметил, что "его партия растет, как член у молодого".
Далее приводим текст песни
Что за выборы без драки?
Поворачивайте сраки,
Я всех разом в**бу –
Внесистемных и системных,
Все едино, все олдово.
Партия моя растет,
Как член у молодого.
Выборы, выборы,
Белки скачут в колесе.
Кандидаты – пи**ры,
Засажу по гланды всем!
Who is Шнуров?
Шнуров х*й.
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