ПОРЕБРИК: Новая песня Сергея Шнурова о выборах

Лидер группы "Ленинград" и член "Партии Роста" Сергей Шнуров записал музыкальное обращение к кандидатам в депутаты.

Так, отрывок песни, которая содержит матерные слова, он опубликовал на своей странице в Instagram. В треке Шнуров заявил, что "в**бет всех конкурентов". А также отметил, что "его партия растет, как член у молодого".

Далее приводим текст песни

Что за выборы без драки?

Поворачивайте сраки,

Я всех разом в**бу –

Внесистемных и системных,

Все едино, все олдово.

Партия моя растет,

Как член у молодого.

Выборы, выборы,

Белки скачут в колесе.

Кандидаты – пи**ры,

Засажу по гланды всем!

Who is Шнуров?

Шнуров х*й.

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