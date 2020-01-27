Почему Порошенко подписал Минские протоколы: Степан Гавриш

Юрист, политический деятель Степан Гавриш в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно войны на Донбассе.

"В России заявление об отставке написал Сурков - архитектор войны на Донбассе. Сейчас в связи с приходом президента Зеленского возникла новая логика войны. Все, что записано в Минских протоколах, очень просто - Украина должна полностью за собственные средства создать два неконтролируемые квази-государства со своей собственной народной милицией, которая станет фактически легализованными боевиками", - заявил Гавриш.

Он также напомнил, что на территории ОРДЛО сейчас находятся 75 тысяч вооруженных террористов, а 300 тысяч жителей этого региона уже получили российские паспорта.

"Минские договоренности придумал Порошенко для того, чтобы получить официальное разрешение от Москвы на свое президентство. А Россия, благодаря Минским соглашениям, вышла из этой войны и доказывает всему миру, что у нас гражданский конфликт", - заявил Гавриш.

Он добавил, что возможности изменить минские договоренности у Украины нет.

"Могут быть какие-то компенсационные механизмы. Но изменения договоренностей не будет. Как действует Россия? Они понимали, что не смогут выйти из-под американских санкций к "Северному потока-2". И все равно они пошли на то, чтобы подписать с нами транспортной соглашение, вернуть нам деньги и т.д. Я думаю, что все то, что происходит в последнее время, происходит в результате прихода на позицию Суркова господина Козака", - заявил Гавриш.

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