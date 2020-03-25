Итоги дня. На карантине. День девятый

ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры.

Гости "Итогов дня на карантине" 25 марта:

бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк;

народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук;

первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник;

ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, священник ПЦУ Георгий Коваленко;

Включайте нас ежедневно в 21:00.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram