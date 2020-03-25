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25 марта • обновлено в 22:22
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Итоги дня. На карантине. День девятый

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ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры.

Гости "Итогов дня на карантине" 25 марта:

  • бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк;

  • народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук;

  • первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник;

  • ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, священник ПЦУ Георгий Коваленко;

  • Включайте нас ежедневно в 21:00.

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