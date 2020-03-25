Итоги дня. На карантине. День девятый
ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры.
Гости "Итогов дня на карантине" 25 марта:
бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк;
народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук;
первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник;
ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, священник ПЦУ Георгий Коваленко;
Включайте нас ежедневно в 21:00.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы