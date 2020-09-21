Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 21 вересня
Інфляція в Україні, проект Держбюджету, місцеві вибори та чергові скандали Слуг народу - коментує Микола Томенко, голова партії Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна»
З власною ручкою і у захисних масках. Україна готується до місцевих виборів.
Новий досвід за стандартами #НАТО. В Україні тривають військові навчання #Rapid_Trident. #Росія відповідає Кавказом-2020.
Відновлення Нотр-Даму. Французькі будівельники реставрують собор за допомогою техніки, якій 800 років.
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