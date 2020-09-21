Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 21 вересня

Інфляція в Україні, проект Держбюджету, місцеві вибори та чергові скандали Слуг народу - коментує Микола Томенко , голова партії Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна»

З власною ручкою і у захисних масках. Україна готується до місцевих виборів.