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26 февраля • обновлено в 18:19
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Певица "Солоха" стала гостьей прямого эфира ObozTV

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Певица "Солоха" стала гостьей прямого эфира ObozTV.

Она исполнила несколько своих песен и ответила на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE".

"Все женщины у нас сейчас ведьмы. Так было всегда. И Солоха - это такая положительная ведьма. Конечно же, все это шутки. И я работаю в чем-то юмористическом жанре поп-панк-фолк", - призналась певица.

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
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