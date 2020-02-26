Певица "Солоха" стала гостьей прямого эфира ObozTV.

Она исполнила несколько своих песен и ответила на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE".

"Все женщины у нас сейчас ведьмы. Так было всегда. И Солоха - это такая положительная ведьма. Конечно же, все это шутки. И я работаю в чем-то юмористическом жанре поп-панк-фолк", - призналась певица.

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