Певица "Солоха" стала гостьей прямого эфира ObozTV
Певица "Солоха" стала гостьей прямого эфира ObozTV.
Она исполнила несколько своих песен и ответила на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE".
"Все женщины у нас сейчас ведьмы. Так было всегда. И Солоха - это такая положительная ведьма. Конечно же, все это шутки. И я работаю в чем-то юмористическом жанре поп-панк-фолк", - призналась певица.
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