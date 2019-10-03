Певица KREESE TERNA в гостях у инфо-панк шоу БУРЧУК LIVE

Певица KREESE TERNA посетила прямой эфир инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Екатерина Низкопоклонная ответила на вопросы ведущих об изменении названия своего проекта и исполнила несколько своих авторских песен.

Певица заявила, что решила изменить название проекта после того, как ее друг из Канады был сложности с поиском ее фамилии в одном из онлайн-музыкальных магазинов. Екатерина также рассказала о предыдущих проектах, когда она создавала рождественские песни на разных языках. Все песни она писала летом, ведь на Рождество эти песни имеют уже быть готовы и их уже надо показывать.

Она также заявила, что она пока не выходила на массовый рынок, однако на ее концерты приходят люди, которых она совершенно не ожидала увидеть, они часто спрашивают ее, как она планирует попадать в эфиры телеканалов и радиостанций, ведь KREESE TERNA поет на английском.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!