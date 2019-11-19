Певица BARABANOVA стала гостьей инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

В прямом эфире ObozTV она рассказала о премьере своего нового видео и исполнила две свои композиции.

"Клип снял известный певец Андрей Кише, мы с ним решили немного покреативить, поэкспериментировать. А саму идею клипа придумала Аиша Милевская, она мой продюсер, директор, стилист и мой друг по жизни. Она меня знает, чувствует, формирует мой образ", - призналась BARABANOVA.

Певица рассказала. что не хочет интересоваться политикой.

"Я за то, чтобы в Украине был мир, чтобы все жили в мире, в политику я однозначно не собираюсь", - отметила певица.

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