Певец Сергей Мироненко в гостях у "Бурчук LIVE"
Певец Сергей Мироненко посетил прямой эфир ObozTV.
Он рассказал о всеукраинском туре "Мне все в ней нравится" и исполнил несколько собственных песен.
"Я три месяца ходил на программу к Игорю Кондратюка, и три месяца меня "динамили", то есть проходили мимо меня. А потом я решил, что если в этот раз пройдут мимо, то я больше не приду, и меня выбрали. Я тогда спел песню Владимира Кузьмина, кажется", - зазнився певец.
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.
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