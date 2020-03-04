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4 марта • обновлено в 16:55
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Певец Сергей Мироненко в гостях у "Бурчук LIVE"

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Певец Сергей Мироненко посетил прямой эфир ObozTV.

Он рассказал о всеукраинском туре "Мне все в ней нравится" и исполнил несколько собственных песен.

"Я три месяца ходил на программу к Игорю Кондратюка, и три месяца меня "динамили", то есть проходили мимо меня. А потом я решил, что если в этот раз пройдут мимо, то я больше не приду, и меня выбрали. Я тогда спел песню Владимира Кузьмина, кажется", - зазнився певец.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

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Автор
Максим Прудеус
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