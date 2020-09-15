Хасиды могут прорываться в Украину в новых местах – Госпогранслужба

Напряженная ситуация, сложившаяся на пункте пропуска "Новые Яриловичи" вблизи государственной границы с Беларусью, где группа хасидов пытается попасть на территорию Украины, может повториться и на других пунктах пропуска.

По состоянию на вечер 15 сентября на территории Беларуси вблизи государственной границы Украины находится около 700 человек, однако, ситуация остается контролируемой. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Государственная пограничная служба имеет достаточное количество сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, не допустить нарушения режима пунктов пропуска", – подчеркнул он. И добавил, что пограничники действуют в тесном сотрудничестве с представителями других правоохранительных структур – Нацгвардией и Нацполицией.

В Госпогранслужбе добавили, что для обеспечения паломников-хасидов водой и пищей привлечены волонтерские организации. Ведомство поддерживает контакт с белорусской стороной, в частности, разъясняют ограничения, действующие в Украине относительно пересечения границы иностранными гражданами.

Как писал OBOZREVATEL:

Более тысячи хасидов прибыли 14 сентября к белорусско-украинской границе в пункте пропуска "Новые Яриловичи", чтобы попасть на празднование Рош га-Шана (еврейский Новый год) в Умань.

По состоянию на 16:30 вторника, 15 сентября, ситуация на украинско-белорусской границе оставалась напряженной. Несколько сотен человек заблокировали дорогу на нейтральной зоне между границами Украины и Беларуси.

Из-за попытки прорыва хасидов Украина стянула на границу с Беларусью резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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