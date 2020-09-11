В Украине заработают "фантомные патрули": в МВД озвучили детали

В Украине в пилотном режиме начнется испытание так называемых фантомных патрулей – автомобилей патрульной службы, оборудованных специальными приборами для фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко. "У нас будет 3-4 таких комплекта, которые отработают в пилотном варианте. На ближайшие 3 года планируется запустить до 300 таких комплектов по всей Украине", – добавил он.

Как пояснил советник, речь идет не о новых авто, а об оборудовании автомобилей, которые уже есть в патрульной полиции.

"Нормативная база предусматривает размещение стационарных или подвижных устройств, фиксирующих нарушения Правил дорожного движения. Не исключено, что эти автомобили абсолютно никак не будут идентифицироваться, кроме того, что это патрульный автомобиль", – пояснил Мартыненко.

По его словам, "фантомные патрули", в частности, смогут фиксировать нарушения скоростного режима и в попутном, и во встречном движении.

При этом нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме и так же в автоматическом режиме будут формироваться протоколы. Роль полицейского сводится лишь к тому, чтобы подписать этот протокол.

Мартыненко предположил, что "фантомные патрули" будут работать в основном на дорогах государственного и республиканского значения – "тех дорогах, на которых у нас случается больше всего ДТП".

Он отметил, что главная цель введения такого контроля – улучшение показателей по ДТП, травматичности и смертности на дорогах.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в МВД планируют ввести новый вид "отлова" любителей скорости на дорогах – "фантомные патрули".

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