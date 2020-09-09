Джемилев: Путин должен согласиться на условие Киева, чтобы получить воду в Крым
«Населению Крыма не хватает питьевой воды, потому что оккупационные власти «по-русски» распределяют этот ресурс»
«Чтобы решить проблему нехватки воды, России следует убрать свои военные базы»
«Украина может дать полуострову воду, если РФ признает эту территорию временно оккупированной»
Украина может возобновить поставки воды в аннексированный Крым только при одном условии – если Россия признает полуостров временно оккупированной территорией. Там достаточно воды для населения, но так называемые власти, распределяя ресурсы, действуют "по-русски".
Давать воду только для населения невозможно, поскольку Украина не сможет контролировать процесс ее распределения потребителям. Об этом в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV рассказал национальный лидер крымских татар, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев.
– Насколько в Крыму все критично? Ведь теперь воду начали подавать только по утрам и вечерам.
– Как известно, основной объем воды потребляется не населением, а промышленными объектами, огромным строительством, военными базами и так далее. Питьевой воды там для населения достаточно.
Жили же испокон веков до 1961 года без Северо-Крымского канала.
Просто россиянам сейчас нужно ограничить свои потребности. В первую очередь, убрать свои базы, не строить жилье для новых переселенцев из РФ.
– В предыдущей части нашей программы мы уже поднимали эту тему. С нами на связи был военный эксперт Олег Жданов. Он сказал, что Кремль сейчас не будет давить на Киев, чтобы тот подал воду. Дескать, на их потребности – военные базы, инфраструктуру – воды будет хватать. Да, сельское хозяйство понесет большие убытки и, возможно, будет уничтожено, но для них это несущественно. Как вы видите эту ситуацию?
– Кремль не может давить на нас. Он может высказывать свою точку зрения, а Рада будет принимать свое решение.
То же самое было и с электроэнергией. Электроэнергии для населения там всегда хватало. Но они же действуют исключительно по-русски – в первую очередь, военные базы, административные здания, освещение портретов Путина, а если что останется – достается населению.
То же самое и с водой. Они в первую очередь обеспечивают свои военные объекты, а потом говорят: ну вот, проклятая Украина не дает нам воду.
"Чтобы решить проблему нехватки воды, России следует убрать свои военные базы"
– Как думаете, для них сейчас важно открыть Северо-Крымский канал или нет?
– Я не знаю, насколько это достоверная информация, но бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин говорил, что Россия выделяет порядка 2 миллиарда долларов на подкуп различных политиков в Украине для того, чтобы они лоббировали вопрос возобновления поставок воды в Крым.
– Он этот тезис озвучил в эфире нашего телеканала. Действительно, он сказал, что для топ-чиновников или даже для тех, от кого будет зависеть это решение, выделяют такие суммы.
– Топ-чиновники, депутаты… Те, кто могут создать атмосферу. Вы сами видите, что время от времени появляются разговорчики о том, что это негуманно, что надо подавать воду.
Вот, Кравчук заявил, что мы должны подавать воду в гуманитарных целях, но никак не на военные объекты. А кто там позволит контролировать, куда они подают воду? Вроде бы бывший президент, а такие вещи говорит.
– Ваши коллеги по парламенту поднимали этот вопрос. Например, кто-то предлагал продавать воду в Крым, чтобы пополнять бюджет Украины, кто-то говорил, что, возможно, можно рассматривать возобновление водоснабжения в обмен на контроль над Донбассом и границей с РФ. Насколько этот вопрос может подниматься и как на это отреагирует общество и парламент?
– Я бы тоже поднял этот вопрос – о поставках воды, а также электричества, продуктов питания, – но у меня есть одно условие. Кстати говоря, когда перекрывали электричество, был разговор о том, что, может, надо возобновить, там же люди. Эти разговоры мы вели с Порошенко.
Я сказал: давайте будем возобновлять, только будем заключать договор о том, что электричество поставляется с материковой части Украины в Автономную Республику Крым, временно оккупированную Российской Федерацией. А о ценах поговорим потом. Это первое.
Второе – надо сразу же создавать платформу для переговоров о возвращении Крыма в Украину, то есть о выполнении норм международного права.
В таких случаях мы можем рассматривать этот вопрос. Россия должна официально обратиться, сказать – да, это территория Украины, давайте обсудим вопрос о поставках воды, электричества, продуктов до приведения статуса Крыма в соответствие с международными нормами .
"Путин должен согласиться на условие Киева, чтобы получить воду в Крым"
– Но тут важен юридический момент. Россия захочет, чтобы в документах, которые будет подписывать украинская сторона, было написано: "Крым – Россия", а для Украины будет принципиально, чтобы было написано: "Крым – Украина". С кем заключать такой договор?
– Только с Москвой. Помните, когда мы подняли вопрос о том, что договор о поставках электричества должен быть с такой формулировкой, Путин буквально на следующий день заявил: мы проведем опрос населения, согласны ли они получать электроэнергию из Украины так. А еще через пару дней он сообщил, что больше 80% против поставок электроэнергии с такой формулировкой.
Ну, не хотите – значит, не хотите. Но мы же предлагаем формулировку, принятую Генеральной ассамблеей ООН. Другой формулировку быть не может.
То же самое будет и с водой. Мы скажем, что готовы поставлять воду в Крым с такой формулировкой, но Путин опять скажет, что нам не нужна такая вода.
Так что ответственность полностью лежит на российской стороне.
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