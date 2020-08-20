С сентября цены на овощи и фрукты изменятся: озвучен прогноз

По меньшей мере до конца августа цены на фрукты и арбузы в Украине будут держаться на текущем уровне, в настоящее время цены на овощи достигли самого низкого уровня за год.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. Впрочем, по его прогнозам, с сентября начнется постепенное подорожание всей плодоовощной продукции.

По словам эксперта, текущий год является нетипичным для сельскохозяйственной отрасли, в частности, из-за пандемии коронавируса и экстремальных погодных явлений, наблюдавшихся весной. Из-за COVID-19 ряд стран-поставщиков прекратил продажу своей продукции в Украину, напомнил он.

Вместе с тем, по оценкам Дорошенко, "мир уже успел адаптироваться, и скорее всего, торговых барьеров уже не будет".

Эксперт спрогнозировал подорожание сельскохозяйственной продукции в сентябре, но без существенных колебаний и скачков. Однако этот прогноз не касается яблок. "Мы увидели, что цена на яблоки существенно снизилась. Я думаю, что весь следующий год, как минимум, до весны мы будем есть яблоки по 20-25 гривен", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева заявила, что в Украине цены на ягоды подскочили из-за погодных катаклизмов и уже снижаться не будут. В частности, несмотря на большое предложение арбузов, они не будут дешеветь.

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