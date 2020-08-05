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5 августа • обновлено в 21:50
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Газовый баллончик у проводника поезда приведет к неконтролируемым последствиям – Шабовта

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Проводникам вагонов на "Укрзализныце" надо давать не газовые баллончики, а систему оповещения. Применение газового баллончика против нетрезвого человека может вызвать неадекватную реакцию преступника, он может стать неконтролируемым и еще больше ухудшить ситуацию.

В составе "Укрзализныци" есть департамент безопасности, но он заботится о сохранении материальных ценностей, а не безопасности пассажиров. Сам факт наличия полицейского в поезде будет способствовать разрешению любой конфликтной и опасной ситуации.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

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Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Скандал вокруг "Укрзалізниці"
Персона
Сергей Шабовта
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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