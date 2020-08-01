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1 августа • обновлено в 18:46
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Отдых в Украине и Египте: эксперт сравнил цены

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На сегодняшний день отдых в Египте практически сравнялся по цене с курортами Украины.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский. По его словам, 7 ночей в египетском отеле будет стоить от 7-8 тысяч гривен на человека, а сутки на украинском курорте – около 1-1,5 тысяч гривен за человека.

"Но если семья большая, то отдыхать в Украине пока дешевле", – отметил он.

Как пояснил эксперт, причина этого феномена заключается в том, что количество туристических объектов в Украине ограничено. Во время сезона спрос на отели и курорты внутри страны существенно вырос, и это, в свою очередь, привело к росту цен.

По мнению Новиковского, рост цен на туристические услуги внутри страны не приведет к повышению их качества. Он спрогнозировал, что такое повышение может произойти только при условии увеличения количества объектов размещения в 2-5 раз. В таком случае на повышение качества услуг владельцев будет толкать конкуренция.

Эксперт также поделился советом для украинцев, которые планируют летний отдых. "Прежде всего, надо путешествовать безопасно", – подчеркнул он. В частности, специалист отметил необходимость страхования от COVID-19.

Он порекомендовал выбирать отдых "по карману", а также открывать новые места. "Если вы были на море, но не были в горах – выбирайте горы, если были в горах и не были на море – выбирайте море", – сказал он.

Напомним, по информации Obozrevatel TV, снять жилье неподалеку моря в Херсонской и Запорожской областях в среднем стоит 800 гривен за ночь, в Затоке Одесской области – аналогичная цифра. В Каролино-Бугазе – 900-1000 гривен. В Коблево на Николаевщине – около 1000 гривен, в Мариуполе – около 500 гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму отели резко подняли цены. Во многих наценка составила 100%, что превысило стоимость отдыха в пятизвездочных отелях Турции.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости Obozrevatel TV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Летний отдых
Персона
Александр Новиковский
Место
Украина
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