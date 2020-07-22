Детские лагеря и коронавирус в Украине: как решится вопрос

Этим летом планировалось оздоровить более миллиона детей. Большинство – из малообеспеченных семей, нуждающихся в социальной поддержке. Однако Кабмин считает, что оздоровительная кампания должна быть только тогда, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране.

Как решается вопрос детского оздоровления и отдыха и будет ли возможность у родителей все же отправить детей этим летом в детские лагеря, в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал председатель Ассоциации вожатых Украины Александр Москаленко.

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