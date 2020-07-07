В Украине могут появиться новые налоги: разъяснения Железняка

О новых налогах, которые могут быть введены в Украине, рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Налоговая амнистия, нулевая декларация – насколько это реально?

На каком этапе могут возникнуть проблемы?

Может ли быть полезной для Украины индонезийская модель?

Кто должен подавать нулевую декларацию?

На эти вопросы в эфире телеканала Obozrevatel TV ответил нардеп.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!