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7 июля • обновлено в 19:11
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В Украине могут появиться новые налоги: разъяснения Железняка

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О новых налогах, которые могут быть введены в Украине, рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Налоговая амнистия, нулевая декларация – насколько это реально?

На каком этапе могут возникнуть проблемы?

Может ли быть полезной для Украины индонезийская модель?

Кто должен подавать нулевую декларацию?

На эти вопросы в эфире телеканала Obozrevatel TV ответил нардеп.

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Темы
Итоги Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Налоги в Украине налоговая реформа
Персона
Ярослав Железняк
Место
Украина
Теги
налоги Верховная Рада Украины
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