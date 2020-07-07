В Украине могут появиться новые налоги: разъяснения Железняка
О новых налогах, которые могут быть введены в Украине, рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Налоговая амнистия, нулевая декларация – насколько это реально?
На каком этапе могут возникнуть проблемы?
Может ли быть полезной для Украины индонезийская модель?
Кто должен подавать нулевую декларацию?
На эти вопросы в эфире телеканала Obozrevatel TV ответил нардеп.
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