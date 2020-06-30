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30 июня • обновлено в 11:47
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Люстрацию в Украине хотят пересмотреть: в Минюсте озвучили планы

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В министерстве юстиции подготовили законопроект об изменениях в закон "Об очистке власти" (о люстрации), который имеет целью сделать его соответствующим европейским стандартам.

Норма о том, что люстрации подлежат только те лица, которые непосредственно участвовали в узурпации власти президентом Украины Виктором Януковичем – не отменяется.

Вместе с тем в Минюсте предлагают, чтобы лица, которые автоматически подверглись люстрации из-за факта нахождения на определенной должности, имели шанс пересмотреть это – учитывая их конкретные действия и решения.

Для этого предлагается создание независимого органа – Комиссии. В ее состав войдут три человека от общественности и три человека от Кабинета министров Украины.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец.

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Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Люстрация в Украине
Место
Украина
Тег
Министерство юстиции Украины
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