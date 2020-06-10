Главная Новости
10 июня • обновлено в 20:04
МоваЯзык
Главная Блоги

В Крыму исчерпаны все запасы пресной воды – Куницын

7.6т
Читать материал на украинском

Ситуация с пресной водой в аннексированном Крыму критическая.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын. "Они рассказывают сказки, что пытаются перебросить воду из одних водохранилищ в другие и рассказывают о том, что "нам воды хватит". На самом деле, воды не хватит", – заявил он.

По оценкам Куницына, в Чернореченском водохранилище, снабжающем город Севастополь, в настоящее время лишь половина объема воды от 65 миллионов кубометров, на который оно рассчитано. Ситуацию усугубила и засуха. "В этом году не было ни снегов, ни дождей, с Ай-Петри мало что туда прибыло", – добавил экс-чиновник.

"Севастополь, Ялта, Алушта еще как-то могут держаться за счет горных ручьев массива Ай-Петри, подземных вод. Но вот Судак, Феодосия, Керчь, весь степной Крым без Северо-Крымского канала прожить не могут", – заявил он.

Водохранилище вблизи Симферополя потеряло половину запасов воды

Водохранилище вблизи Симферополя потеряло половину запасов воды

В этом контексте он сообщил, что водные ресурсы, которые эксплуатировали в годы оккупации, уже исчерпаны. Речь идет о десятках тысяч скважин и воде, которая скопилась в подземных горизонтах вдоль Северо-Крымского канала.

"За счет того, что канал существовал 50 с лишним лет и дренировал, в подземных горизонтах скопилась часть пресной воды. Плюс они перебрасывали воду с Тайгинского водохранилища под Белогорском. Но на сегодняшний день они истощили свои ресурсы", – резюмировал Куницын.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что бывшая "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская, заявляющая о том, что Украина обязана возобновить подачу на полуостров днепровской воды, может найти воду из Днепра в Черном море.

Разрушаем мифы о солнечных панелях! Читайте в телеграм-канале GreenOboz

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Аннексия Крыма
Персона
Сергей Куницын
Место
Украина
Тег
Крым без воды
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
7
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Green

Новости

Все новости