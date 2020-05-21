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21 мая • обновлено в 11:31
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Вопрос Донбасса сдвинется с мертвой точки – Кулеба

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2 июня в Берлине состоятся переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, в которых украинская делегация примет участие в измененном составе.

"Украина не будет пассивной в минском процессе. Мы будем выступать с инициативами, с шагами, которые позволят сдвинуть дело с мертвой точки и идти путем мирного урегулирования и деоккупации Донбасса", – заявил в эфире ObozTV министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы давно договорились с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом о том, что я осуществлю этот визит. Я очень надеюсь, что поеду не один, а с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Основная тема, которую мы будем обсуждать – это мирное урегулирование на Донбассе и противодействие российской агрессии", – сообщил министр.

Он добавил, что состав украинской делегации "существенно повышен". "Ответный шаг мы ждем от российской делегации".

Кулеба рассказал, что в Берлине будет подниматься и вопрос Крыма. "Прежде всего, в контексте политических узников Кремля – украинцев, которых незаконно удерживают на территории оккупированного Крыма. Большинство из них – крымские татары", – сказал глава МИД.

Вопрос Донбасса сдвинется с мертвой точки – МИД Украины

Вопрос Донбасса сдвинется с мертвой точки – МИД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что на следующей встрече Трехсторонней контактной группы как "представители Донбасса" будут приглашены переселенцы из Луганска и Донецка, которые сейчас проживают на подконтрольных Украине территориях.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма Мирные переговоры в Минске
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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