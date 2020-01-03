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3 января • обновлено в 19:52
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Нардеп рассказал о роли префектов после децентрализации в Украине

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Народный депутат Украины Виталий Безгин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал реформу по децентрализации в Украине и рассказал о роли префектов.

По словам Безгина, одна из главных задач префектов – это блокировать любое действие, которое противоречит целостности и суверенитету Украины.

"Если орган местного самоуправления принимает какой-то акт, который угрожает территориальной целостности, например, какой-то город хочет отделиться от Украины и войти в другую страну, то такое решение будет блокироваться префектом. Префект будет делать представление на президента, а президент на Верховную Раду, о том, что этот орган местного самоуправления будет распускаться", - заявил Безгин.

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