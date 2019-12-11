Все ли украинцы смогут получить землю по праву согласно Конституции: народный депутат

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал земельную реформу в Украине и когда ее проголосует ВР.

"Частично земли государственных предприятий будут все равно распайованы. Я понимаю, что все хотят получить землю. Но если посчитать количество населения, то земли на территории Украины не хватит и паи, на мой взгляд - это не всегда были верные государственные решения. Мне кажется, что все земли должны были бы быть государственные и возможно за определенные средства их должны были бы покупать только те, кому эти земли были бы реально нужны ", - заявил народный депутат.

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