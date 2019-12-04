Заявления Пристайко очень сдержанные по сравнению с Эрдоганом и Трампом: генсек НАКО

Генеральный секретарь натворил Елена Трегуб в прямом эфире на ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала заявления министра иностранных дел Украины Пристайко об ответственности НАТО за войну в Украине и Грузии.

"Я, во-первых, хотела бы уточнить, что господин-министр Пристайко сделал это заявление на мероприятии, которое проходило параллельно с официальным саммитом стран-участниц НАТО. Это мероприятие также организовано НАТО, но оно более неформальное, посему это заявление не было формального характера. Конечно, все наши международные партнеры и друзья отреагировали положительно. Но особого влияния это заявление не имело, ведь во время саммита НАТО генеральный секретарь Столтенберг заявил, что решение по членству Украины в НАТО было принято еще 10 лет назад, и двери НАТО для Украины остаются открытыми, следовательно, дискуссия не имела никаких последствий. На саммите были значительно более скандальные заявления чем заявление Пристайко. Вы посмотрите какие последствия имели заявления Трампа, Эрдогана и Макрона, например", - заявила Трегуб.

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