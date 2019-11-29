Зеленский готовится и принципиально уже готов к встрече с Путиным: генерал-лейтенант

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (2006-2010) Игорь Романенко в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука

Он прокомментировал подготовку к встрече в нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря этого года.

"Ну, он (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) Активно готовится к этой встрече. Он об этом неоднократно говорил. Говорил, что заканчивается подготовка, и принципиально он уже готов к этой встрече. Он говорил, что видит для себя четыре пункта, которые, так или иначе, отражают выжимки из минских соглашений, начало - это обязательно установление режима тишины, затем - обмен задержанных в широком смысле, были подготовлены предварительные списки относительно обмена 85 на 50, но последнее время говорят о 250 на 100, а также вопросы выборов и границ. Хотя зпонятно, что все эти вопросы являются связанными между собой и они соединены с другими", - заявил Романенко.

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