Электроэнергия подорожает: когда и на сколько

Эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг Андрей Никончук прокомментировал, когда и на сколько в Украине подорожает электроэнергия для населения.

"В ближайшее время этого ожидать не стоит. Но это не значит, что этого не произойдет никогда. Условно, это произойдет не сегодня и не завтра, но как минимум с 2021 года, когда должен быть отпущен механизм рыночного формирования цены, чтобы не было такого, когда стоимость киловатта электроэнергии для промышленности уже рыночная, а стоимость киловатта электроэнергии для население еще каким-то образом дотируется", - заявил Никончук.

Он отметил, что сейчас киловатт стоит 1 грн 68 коп, и по первоначальному замыслу формирования рынка говорилось о том, что стоит ожидать даже снижения стоимости киловатта электрической энергии вследствие появления рыночной конкуренции, появления множества поставщиков, которые будут конкурировать между собой за потребителя.

"Думаю, что стоит ожидать подорожания на 10-15%. На первый период", - добавил эксперт.

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