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22 октября • обновлено в 19:05
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Нововведения в правилах по водительским удостоверениям: комментарий автоэксперта

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Автоэксперт Денис Конюшко в прямом эфире ObozTV прокомментировал новые правила получения водительского удостоверения в Украине.

Он отметил, что с точки зрения практики новые изменения касаются в первую очередь внутреннего желания человека соблюдать законы.

"Здесь вопрос в ответственности и необратимости наказания. То есть я хочу увидеть, как это будет работать на практике, как водители реально будут нести ответственность за свои нарушения. На людей, которые только получают удостоверение, такие изменения должны повлиять положительно", - заявил эксперт .

По его мнению, эти нормы мугут приблизить нас к западным стандартам.

"Главный западный стандарт - это лишение водительского удостоверения за системные нарушения правил дорожного движения, что влечет за собой автоматическую пересдачу. У нас на данный момент права могут забрать только за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или ДТП, но как правило в 99% случаев судьи не лишают прав из-за ДТП", - отметил Конюшко.

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