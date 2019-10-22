Из-за изношенной отопительной инфраструктуры до 40% тепла не доходит до квартир

Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Дмитрий Живицкий в прямом эфире ObozTV прокомментировал готовность государства к началу отопительного сезона в Украине.

Он заявил, что государство - это не только центральные органы исполнительной власти, это, по сути, и региональные органы, и органы местного самоуправления. И вопрос обеспечения энергоресурсами и теплоснабжения - это ответственность именно органов местного самоуправления, отметил Живицкий.

"Надо думать, каким образом будет предоставляться качество услуг и каким образом будут обеспечиваться тарифы, потому что изношена инфраструктура, и от этого зависит на самом деле тариф на теплоснабжение. Сегодня в Украине мы отапливаем на 30-40% окружающую среду, космос, то есть качественная услуга по теплоснабжению не доходит до каждой отдельной квартиры", - заявил Живицкий.

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