Украина не готова к мировому кризису 2020: экономист

Экономист, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук в прямом эфире ObozTV прокомментировал изменения макропоказателей, которые запланированы в Украине.

Он отметил, что есть настоящий бюджетный процесс, а есть его определенная имитация.

"Я считаю, что на сегодняшний день это скорее имитация этого бюджетного процесса, так как перед тем, как вообще что-то рассматривать, мы должны ориентироваться на макроэкономические показатели. Мы должны понимать, что Украина не оторвана от всего остального мира, что есть определенные отношения между США и Китаем , их торговые войны, есть определенные торговые проблемы между Европой и теми же США. По всем признакам или по всем оценкам 2020 год для всего мира может стать достаточно тяжелым", - заявил Гарбарук.

И если это произойдет, то, по словам экономиста, украинские металлы и зерно, то есть продукты, которые мы активно экспортируем, могут стать не столь востребованными на мировом рынке, кроме того на эти продукты могут упасть цены.

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