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16 октября • обновлено в 18:45
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Кличко ответственный за незаконные надстройки в Киеве: архитектор

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Член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба в прямом эфире ObozTV прокомментировал проблему с надстройками в Киеве.

Он заявил, что с 2009 года этими вопросами занимается Госархстройинспекция и территориальные органы.

"В 2014 году мэр Кличко провел вместе с премьером Гройсманом децентрализацию. Все слышали, правда, я же не открываю никакую новость вам? Так вот согласно этой децентрализации с 2016 года действует территориальный орган, который так и называется Департамент государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве. Он и является контроллером всех этих незаконных застроек", - отметил он.

То есть, по словам Глебы, с 2016 года этим вопросом занимается лично мэр Кличко, перетянул на себя эти полномочия.

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